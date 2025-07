Vettori, ritorno amaro. Perde con Allen e mostra naso rotto e lividi in faccia

(Adnkronos) –

Ritorno amaro per Marvin Vettori, che si ‘scusa’ sui social con tanto di lividi e naso rotto. Il fighter italiano di MMA ha perso nella notte di oggi, domenica 20 luglio, contro Brendan Allen con verdetto unanime ((30-27, 30-27, 29-28)) in quello che era un match importante soprattutto per il ranking dell’atleta trentino in UFC, la massima divisione di arti marziali miste. Con questa sconfitta infatti Vettori scivola al decimo posto, sorpassato proprio da Allen. Dopo la sconfitta di questa notte, la terza consecutiva per Vettori, Marvin ha voluto pubblicare un video selfie nelle proprie storie Instagram, in cui si è mostrato con la faccia piena di lividi, gli occhi gonfi e il naso rotto: “Fisicamente sto bene, soltanto il primo colpo, quel calcio e quel pugno con cui mi ha contrattaccato mi ha preso il naso, che nella mia carriera non ho mai rotto e me l’ha distrutto”, ha detto Vettori, “quindi ho dovuto combattere tre round con il naso rotto, ma bravo lui. Un’altra sconfitta tanto tanto amara, stavolta perlomeno mi sono sentito più me stesso, perché l’ultimo match non c’entrava niente con quello che ero prima”. “Comunque mi sento migliorato tanto, ma devo ancora capire come fare. Alla fine mi faccio mille preoccupazioni, ma riesco a fare tutti i colpi che voglio e uscire anche nelle posizioni peggiori. Mi dispiace tanto, sono deluso ma bisogna andare avanti”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)