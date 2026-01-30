5.5 C
Via parte delle sanzioni Usa, Venezuela apre settore petrolio a investitori privati

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Il Venezuela riforma il settore petrolifero aprendo agli investitori privati e gli Stati Uniti sollevano, anche se solo ancora parzialmente, le sanzioni introdotte contro Caracas nel 2019 autorizzando di fatto le compagnie americane a fare affari con il gigante del petrolio pubblico venezuelano. 

Le misure contro Petroleos de Venezuela (Pdvsa) sono state ritirate in risposta immediata al voto dell’Assemblea nazionale della riforma della legge sugli idrocarburi che apre il settore petrolifero agli investitori privati e archivia il modello socialista lasciato in eredità da Hugo Chavez, una legge che ci consente di realizzare “un vero e proprio salto storico a livello qualitativo”, ha commentato la Presidente ad interim Delcy Roddriguez. 

“Stiamo facendo passi storici. Ho ricevuto oggi un appello del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del suo segretario di Stato Marco Rubio”, ha dichiarato la Presidente ‘ad interim’ Delcy Rodriguez in un intervento a una manifestazione di lavoratori del settore in favore del governo. Le transazioni operate da Pdvsa, così come quelle di società di cui detiene almeno il 50 per cento delle parti, “ora sono autorizzate”, ha dichiarato il dipartimento del Tesoro Usa. Trump ha anche chiesto la riapertura dello spazio aereo del Venezuela ai voli commerciali. “Gli americani saranno a breve in grado di recarsi in Venezuela dove potranno rimanere in sicurezza. Il Paese è sotto stretto controllo”, ha precitato Trump.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

