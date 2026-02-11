13.2 C
Vicenza, 15enne disabile scaricato dal bus: procedimento disciplinare per l’autista

(Adnkronos) – Svt, l’azienda del trasporto pubblico di Vicenza, ha aperto un procedimento disciplinare a carico dell’autista dell’autobus della linea 12 che lunedì scorso ha lasciato sotto la pioggia uno studente 15enne disabile di Altavilla Vicentina che si era spontaneamente autodenunciato perché pensava di non avere con sé l’abbonamento. Circostanza che peraltro non corrispondeva al vero, ma che era stata causata solo dalla concitazione del momento.  

Lo studente è stato lasciato solo alla fermata di fronte alla scuola superiore di Vicenza che frequenta, finché non è stato recuperato dal nonno, avvertito dalla madre, impossibilitata a recuperarlo, ma che a sua volta era stata avvisata dal ragazzo stesso.  

L’episodio, denunciato dalla mamma al Giornale di Vicenza, fa il paio col caso dell’11enne di San Vito di Cadore (Belluno) lasciato a terra sotto la neve a 6 chilometri di distanza da casa, perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro varato per le Olimpiadi, ma solo quelli ordinari chilometrici da 2,50 euro che dopo lo scandalo sono stati ripristinati in fretta e furia dalla Provincia di Belluno. 

cronaca

