7.4 C
Firenze
sabato 3 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vicenza, 22enne padovano annega nel lago Margherita in piena notte

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un giovane di 22 anni di Villafranca Padovana ha perso la vita stanotte nel lago Margherita, a Camisano Vicentino (Vicenza). Il giovane, con alcuni amici, si era accampato sulla sponda del lago per festeggiare il Capodanno e pescare, cosa che avrebbe fatto già stamattina all’alba. L’ipotesi più probabile per i carabinieri che stanno indagando sulle circostanze della morte, è che il 22enne, uscito per andare a pescare, sia accidentalmente scivolato cadendo nelle acque acqua gelide. A dare l’allarme stamattina è stata la sua ragazza, accortasi dell’assenza del giovane in tenda. Il corpo è stato recuperato stamattina alle 8 dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
7.4 ° C
8.8 °
6.8 °
70 %
1.5kmh
20 %
Sab
11 °
Dom
10 °
Lun
5 °
Mar
3 °
Mer
1 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (818)ultimora (750)Eurofocus (26)sport (23)demografica (20)Eugenio Giani (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati