lunedì 29 Dicembre 2025
Vicenza, muore soffocato da un boccone in pizzeria al compleanno della madre

REDAZIONE
(Adnkronos) – Un uomo di 53 anni di Pove del Grappa nel Vicentino è morto soffocato da un boccone, mentre stava mangiando. La tragedia è avvenuta sabato sera in una pizzeria di Bassano del Grappa, dove Giuseppe Mocellin stava festeggiando con i parenti il compleanno della madre.  

Malgrado l’intervento immediato del Suem 118 e il ricovero all’ospedale San Bassiano, l’uomo non si è più ripreso. Mocellin era il fratello del presidente di Latterie Vicentine, Alessandro. 

cronaca

