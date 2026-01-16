Vicenzaoro 2026, sindaco Possamai: “Momento più internazionale per la città”

14 C
(Adnkronos) – “Questa fiera è il momento più internazionale per la città e per la provincia di Vicenza e la cosa più bella è che essa cresce di anno in anno, un grandissimo segnale di fiducia e di speranza. Vicenzaoro fa parte della storia della città e da quando è nata Ieg, e quindi con la fusione di Fiera di Vicenza con Rimini Fiera, è diventata ancor più la grande vetrina internazionale del settore”. Così il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, all’inaugurazione di Vicenzaoro January 2026, la kermesse che chiama a raccolta nella città italiana simbolo dell’oreficeria le eccellenze del gioiello da tutto il mondo. 

“Le aspettative sul futuro sono molto alte. A breve arriveremo ad avere il nuovo grande padiglione, per il quale sono in corso i lavori, che ha visto un investimento di 60 milioni di euro e che cambierà completamente il volto del quartiere fieristico, consentendo così di aumentare le presenze in fiera – spiega Possamai – Un altro segno di quanto si continui ad investire e di quanto la città continui a credere nel settore orafo”. 

