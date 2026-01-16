14 C
Firenze
venerdì 16 Gennaio 2026
VicenzaOro 2026, Zoppas (Ice): “Comparto orafo +120% tra 2019-2024”

(Adnkronos) – “Dal 2019 al 2024 c’è stata una crescita del 120%. Il comparto orafo-gioielliero è molto importante per il made in Italy e si inserisce nei canali anche della moda, che è molto strategica per la nostra immagine. L’agenzia Ice, nel coordinamento del sistema Paese riferito alle attività governative, porta a questa edizione circa 600 buyers. All’estero siamo visti come leader anche di questo settore”. Sono le parole di Matteo Zoppas, presidente di Ice Agenzia, nella prima giornata di Vicenzaoro January 2026, la fiera dedicata alla filiera del settore orafo, gioielliero e orologiero.  

Zoppas si sofferma poi sull’andamento dell’e-commerce nel settore gioielliero: “C’è una tendenza alla crescita dell’e-commerce e una mutazione della tendenza dei produttori di vedere prodotti che, a parità di funzione, hanno meno materiale, però comunque vengono apprezzati nel mondo. L’e-commerce questo lo può agevolare”, conclude. 

