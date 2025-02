Victor Nelsson, chi è il nuovo difensore della Roma

(Adnkronos) – Colpo in difesa per la Roma. Il club giallorosso ha acquistato Victor Nelsson, centrale in arrivo dal Galatasaray, in prestito oneroso da circa un milione con diritto di riscatto fissato a 12. Ranieri accoglie così il rinforzo difensivo che aveva chiesto dopo la partenza di Hermoso, volato al Bayer Leverkusen dopo appena sei mesi. Ma chi è Nelsson?

Victor Nelsson è un difensore danese di 26 anni, che può agire sia sul centrodestra che sul centrosinistra e in carriera ha giocato anche mediano. Una duttilità che può tornare sicuramente utile a Ranieri. Nelsson ha iniziato a giocare nel Nordsjaelland prima di essere acquistato nel 2019 dal Copenaghen per circa 4 milioni di euro. Due anni dopo arriva la chiamata del Galatasaray, che lo porta in Turchia per 7 milioni e con cui colleziona 114 presenze e 4 gol. Nel 2020 arriva anche la chiamata della Nazionale danese, con cui raccoglie 16 presenze. A causa di problemi con l’allenatore, questa stagione è stata fin qui una delle più negative per Nelsson, che ha giocato soltanto 18 partite tra tutte le competizioni. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)