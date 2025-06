Vienna, morta hostess palermitana precipitata dal terzo piano

(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana di 24 anni, precipitata a Vienna dal terzo piano di un palazzo. La ragazza, che era ricoverata in ospedale, è morta ieri sera per le gravi ferite riportate nella caduta. La polizia austriaca, che sta indagando, sospetta che possa non essersi trattato di un incidente. La 24enne, da poco residente nella capitale, si trovava in compagnia del fidanzato, un 27enne anche lui palermitano, già ascoltato dagli investigatori. I genitori hanno subito raggiunto la figlia e sono stati ricevuti dall’ambasciata italiana. La caduta sarebbe avvenuta nella notte tra il 21 e 22 giugno scorsi, intorno alle 3. La ragazza lavorava per una compagnia aerea austriaca. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)