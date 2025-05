Vigilanza Rai, ottava fumata nera su presidente. Battute tra commissari: “Serve un Conclave”

(Adnkronos) – Ancora una fumata nera stamane in Commissione di Vigilanza Rai, dove la seduta convocata per votare sul presidente del Cda non ha raggiunto il numero legale. La maggioranza ha infatti, come previsto, disertato in massa. A quanto apprende l’Adnkronos, erano presenti solo le opposizioni, in particolare Annamaria Furlan (Pd), Stefano Graziano (Pd), Maria Elena Boschi di Italia Viva e Maurizio Lupi (Noi Moderati). Tra i commissari scambio di battute: “Serve un conclave”.

Si tratta dell’ottava seduta andata a vuoto sul parere vincolante che la Vigilanza deve esprimere sul presidente Rai indicato, ovvero Simona Agnes. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)