Vigilessa uccisa a Bologna, ergastolo a Giampiero Gualandi per l’omicidio di Sofia Stefani

REDAZIONE
(Adnkronos) – La Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, ha condannato all’ergastolo l’ex comandante della polizia locale di Anzola, Giampiero Gualandi, a processo per la morte dell’ex collega 33enne Sofia Stefani e accusato di omicidio volontario aggravato, dal legame affettivo e dai futili motivi. Quest’ultima aggravante è caduta. La procuratrice aggiunta Lucia Russo aveva chiesto l’ergastolo. I legali difensori Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli avevano, invece, richiesto la riqualificazione del reato in omicidio colposo.  

 

“Quando c’è una sentenza di ergastolo e succedono delle cose di questo genere, la società ha fallito. Però per Sofia credo che fosse giusto avere giustizia – ha detto la madre di Sofia Stefani, Angela Querzè -. Credo meritasse giustizia e che la sentenza sia giusta”.  

 

La sentenza è arrivata dopo sette ore di Camera di Consiglio. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Stefani è stata uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo partito dalla pistola di ordinanza di Gualandi al comando della polizia locale di Anzola. 

 

