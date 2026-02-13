14.2 C
venerdì 13 Febbraio 2026
Villa Adriana, cede porzione mura delle Piccole Terme

(Adnkronos) – Crollo a Villa Adriana. Oggi, alle 13.30 circa, si è verificato il cedimento di una porzione di muratura antica in opera reticolata nell’area delle cosiddette Piccole Terme a Villa Adriana, a Tivoli, in un settore non aperto al pubblico. Il distacco è riconducibile all’accumulo di acqua piovana conseguente alle precipitazioni delle ultime settimane. Lo rende noto l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, precisando che tecnici del Ministero sono immediatamente intervenuti e stanno predisponendo le necessarie operazioni per assicurare e monitorare la totale messa in sicurezza. 

cultura

