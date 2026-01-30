7.5 C
Firenze
venerdì 30 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Violento scontro tra furgone e automedica sulla statale 12, tre morti nel Palermitano

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – C’è anche una donna di 95 in dialisi, G.O., tra le vittime dell’incidente stradale avvenuto in contrada Coda di Volpe, a Bolognetta, nel Palermitano. Nell’impatto violentissimo lungo la statale 121 ‘Catanese’ tra un furgone e un’automedica, l’anziana ha perso la vita insieme ai due soccorritori che erano con lei sull’autovettura, G.L.G., 49enne, e G.B., 66enne. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso, invece, l’uomo che era alla guida del furgone. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e al personale dell’Anas, anche tre squadre della Polizia stradale.  

Per consentire i rilievi è stata disposta la momentanea chiusura della corsia in direzione Catania. Contestualmente, è stata istituita un’uscita obbligatoria a Misilmeri (km 246,700) e il percorso alternativo prevede l’attraversamento della strada provinciale 77 con rientro allo svincolo di Bolognetta (km 239,350). 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.5 ° C
9.1 °
6.5 °
96 %
1.5kmh
40 %
Ven
10 °
Sab
9 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1483)ultimora (1316)sport (70)Eurofocus (58)demografica (39)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati