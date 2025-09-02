24.1 C
martedì 2 Settembre 2025
Violenza su donne, Latini (Coop): “Solo con prevenzione riduzione del fenomeno”

(Adnkronos) – “Come Coop ci occupiamo di violenza di genere in maniera specifica fin dall’inizio della campagna ‘Close the Gap’ per l’inclusione e la parità di genere, sostenendo le donne vittime e i centri di accoglienza. Quest’anno abbiamo fatto un un passo in avanti a cui teniamo molto: oltre all’aiuto diretto a chi è vittima di violenza, vogliamo occuparci attivamente della prevenzione, perché solo così si può sperare di ridurre davvero la violenza. Per questo a marzo 2025 abbiamo lanciato la campagna ‘Dire, Fare, Amare’ per promuovere un’educazione affettiva e relazioni sane, soprattutto tra i giovani”. Sono le parole di Maura Latini, presidente Coop Italia, durante la presentazione del Protocollo d’intesa Coop – Fondazione Giulia Cecchettin a Palazzo Grazioli a Roma. “In questo quadro presentiamo l’accordo con la Fondazione Giulia Cecchettin e avviamo un progetto pilota a Padova nei nostri cinque negozi, con formazione diretta per i dipendenti. È un percorso che ci permetterà di costruire strumenti replicabili anche in altre imprese. Come Coop – conclude Latini – annunciamo inoltre il sostegno alla petizione popolare per portare l’educazione affettiva nelle scuole, con la presenza di psicologi qualificati, attraverso una raccolta firme nei nostri punti vendita da settembre a novembre”.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

