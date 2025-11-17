16.3 C
Violenza sulle donne, Meloni lancia ‘Corri Libera’: “Iniziativa per dire no”

(Adnkronos) – “Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un fenomeno odioso, intollerabile che questo governo sta combattendo con ogni mezzo, potenziando strumenti, stanziando più risorse, prevedendo pene più severe e nuovi reati come l’introduzione nel nostro ordinamento del reato autonomo di femminicidio. Ma è una sfida che passa anche e soprattutto attraverso l’attività di sensibilizzazione, il coinvolgimento dell’opinione pubblica, l’educazione”. Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio trasmesso in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.  

“Ecco perché abbiamo deciso quest’anno di organizzare un’iniziativa innovativa rispetto al passato. Si chiama ‘Corri Libera’ ed è un percorso di cinque chilometri contro la violenza che parte dal Colosseo e si conclude ai Fori imperiali dopo aver attraversato il cuore di Roma. L’appuntamento – spiega la presidente del Consiglio – è per domenica 23 novembre alle ore 10 al Colosseo per dire tutti insieme no alla violenza, sì alla libertà. Non serve essere sportivi, non serve avere chissà quale preparazione fisica per partecipare. Bastano un paio di scarpe comode e la voglia di stare insieme per una buona causa”, conclude Meloni nel video, invitando a cliccare sul sito www.corrilibera.com per l’iscrizione. 

