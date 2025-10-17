17.8 C
Firenze
venerdì 17 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Visibilia, sospeso procedimento Santanchè in attesa della decisione della Consulta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La gup di Milano Tiziana Gueli ha sospeso il procedimento che vede indagata la ministra del Turismo Daniela Santanchè con l’accusa di truffa aggravata all’Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia. La scelta di ‘congelare’ è dettata dalla necessità di attendere la decisione della Consulta sul conflitto di attribuzione sollevato dal Senato. Una decisione a cui ha tentato di opporsi la Procura di Milano depositato, nel corso dell’udienza a porte chiuse, una memoria. Le fonti legali spiegano che la decisione del giudice sospende anche la prescrizione.  

Già nell’udienza del 9 luglio scorso la difesa Santanchè, con i legali Salvatore Pino e Nicolò Pelanda, aveva sollevato la questione dell’inutilizzabilità di una serie di registrazioni di conversazioni private della senatrice di Fratelli d’Italia e di messaggi di posta elettronica. Per la difesa l’inutilizzabilità è sancita dalla mancata richiesta della Procura di Milano al Parlamento dell’autorizzazione per procedere all’acquisizione.  

La giudice Gueli ha fissato per il 20 febbraio 2026 un’udienza ‘interlocutoria’ solo per verificare la presenza o meno della pronuncia della Consulta. Tendenzialmente le decisioni di questo tipo hanno tempi di attesa dai sette mesi fino a un anno.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.8 ° C
18.5 °
17 °
53 %
2.7kmh
0 %
Ven
18 °
Sab
21 °
Dom
21 °
Lun
20 °
Mar
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1939)ultimora (1318)vid (232)tec (101)Lav (82)sal (66)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati