17.1 C
Firenze
martedì 28 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vittorio Feltri, aggredito sotto casa a Milano: “Gli ho sferrato un pugno mostruoso”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Gli ho sferrato un cazzotto mostruoso”, così Vittorio Feltri si è salvato da un’aggressione. Il direttore editoriale del Giornale, ospite del programma ‘Fuori dal coro’ condotto da Mario Giordano su Rete 4, ha raccontato di essere stato aggredito sotto casa a Milano, ma di aver avuto la prontezza di reagire.  

L’episodio è recente, risale circa a 20 giorni fa: “Sono uscito di casa verso le 10, fortunatamente io ho la scorta”, ha raccontato Feltri. “Mi sono trovato di fronte due individui, uno dei quali ha cercato di spruzzarmi uno spray al peperoncino. Io che non ho un bel carattere, ho reagito, e ho sferrato un cazzotto mostruoso con la mano sinistra, nella destra avevo il bastone e l’ho beccato in pieno”, ha continuato il giornalista.  

“L’ho fatto barcollare, nel frattempo ho raggiunto la macchina e i carabinieri mi hanno portato via”, ha aggiunto. Feltri ha poi concluso con amarezza: “Ma vi sembra normale che accada una cosa simile? In pieno giorno…” 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
17.1 ° C
19.1 °
15.7 °
75 %
1kmh
20 %
Mar
19 °
Mer
20 °
Gio
18 °
Ven
22 °
Sab
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1959)ultimora (1459)vid (233)sport (63)tec (57)Lav (44)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati