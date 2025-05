Vittorio Sgarbi compie 73 anni, Sabrina Colle: “È il tuo compleanno e il mondo ha il nuovo Papa”

(Adnkronos) – “È il tuo compleanno e il mondo ha il nuovo Papa”, così Sabrina Colle su Instagram ha celebrato Vittorio Sgarbi che ieri, giovedì 8 maggio, ha compiuto 73 anni. È una lunga dedica d’amore quella che la compagna del critico d’arte ha condiviso sui social a corredo di uno scatto che li ritrae insieme mentre si scambiano un tenero bacio. L’8 maggio del 2025 verrà ricordato per sempre dal mondo intero come il giorno in cui è stato eletto il nuovo Papa, Leone XIV: “Io aspetto impaziente davanti al televisore che si affacci dal balcone e il cielo di Roma è così sereno che ognuno di noi dovrebbe sentirselo addosso”, scrive Sabrina Colle nella lunga dedica. “Intanto il Papa si è affacciato: è commosso, trattiene le lacrime e ci commuove. Leone XIV ci piace molto e Roma è eterna con la Piazza San Pietro gremita e la folla che esulta”, continua la compagna di Sbarbi, che ha ricordato le prime parole del Papa “‘La pace sia con voi’ è la benedizione che arriva dappertutto”. E poi, si rivolge al suo amato ringraziandolo per tutti gli anni trascorsi insieme: “E anche a te, amore mio, che mi hai fatto vedere il Mondo in una maniera originale e mai scontata, lasciandomi la libertà di immaginare e di sognare tenendo conto dei modelli del passato, ma anche della mia intima e personalissima fantasia”. E conclude con un augurio: “Il sole sta scendendo lentamente in questo giorno che più di tutti gli altri comunica il senso dell’eterno, un buon motivo, direi, per continuare a sentirti sempre giovane dentro”. Vittorio Sgarbi è reduce da un periodo piuttosto difficile. Il critico d’arte, infatti, era stato ricoverato al Policlinico Gemelli a Roma a causa di una grave forma di depressione. A raccontare pubblicamente delle sue condizioni di salute è stata la figlia Evelina che, ospite qualche settimana fa a ‘La volta buona’, aveva definito le condizioni del padre “stabili” seppur difficili. Secondo alcune indiscrezioni, il critico dovrebbe essere stato dimesso dall’ospedale, ma dalla famiglia al momento non ci sono conferme o smentite. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)