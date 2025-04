Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina preoccupata per il futuro: “La testa va curata…”

(Adnkronos) – Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi sono, al momento, “stabili”. Lo ha detto la figlia Evelina ospite nel salotto di Caterina Balivo a ‘La volta buona’ che è tornata a parlare del critico d’arte, attualmente ricoverato al policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave forma di depressione. “Non vedo papà dalla settimana scorsa”, ha detto Evelina Sgarbi in studio a ‘La volta buona’. La figlia del critico d’arte ha spiegato che al momento preferisce non andare in clinica perché la situazione è “molto pesante”. “Sfiderei chiunque ad affrontare questa situazione, non solo per come sta mio padre ma anche per tutto l’insieme che c’è intorno”, ha detto con voce sofferente. “Non dicono apertamente che non sono benvoluta, ma è così, mi fanno sentire in questo modo. Sono le persone che gli stanno intorno”, ha aggiunto, spiegando che nessuno le ha vietato di andare a trovare il padre Vittorio, ma che il clima non è uno dei migliori. Caterina Balivo le ha chiesto se il motivo può essere legato alla sua scelta di parlare pubblicamente delle condizioni del padre: “Sì, forse. Ma non vedo cosa ci sia di incredibile. È mio padre e lui ha sempre parlato di tutto pubblicamente”, ha detto. “Andare a trovarlo con serenità sarebbe impossibile considerando come sta”, ha aggiunto Evelina Sgarbi, sottolineando che le condizioni del padre rimangono stabili e che al momento viene nutrito artificialmente. La figlia ha espresso, in conclusione, la sua preoccupazione per il futuro: “Il problema si ripresenterà quando verrà dimesso, la testa va curata tempestivamente”, ha aggiunto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)