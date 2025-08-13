35.8 C
Firenze
mercoledì 13 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vlahovic sbaglia un gol con la Next Gen, critiche dai tifosi della Juventus

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Dusan Vlahovic e la Juventus sono sempre più lontani. L’attaccante serbo ha giocato oggi, mercoledì 13 agosto, nell’amichevole ‘in famiglia’ contro la Juventus Next Gen all’Allianz Stadium, segnando anche nel 2-0 con cui si è chiusa la sfida. Ma la rete non è bastata per evitargli le ‘solite’ critiche. Su X infatti è diventato virale il video di un gol mangiato dal serbo, che solo davanti al portiere avversario ha sbagliato goffamente il tap-in. Vlahovic era riuscito a prendere bene spazio a centro area, resistendo all’attacco di un difensore e trovandosi smarcato al momento del cross del compagno. Quando però è arrivato il pallone, il serbo ha sbagliato completamente la conclusione, spedendo alle stelle da pochi passi, forse disturbato dall’uscita del portiere. E così su X sono ripartite le critiche, che lo avevano travolto anche dopo l’amichevole con il Borussia Dortmund. “Lui è di un altro livello, perché sbagliare era molto più difficile che segnare”, ha scritto un tifoso su X. “Vlahovic è stato il peggior acquisto della storia del calcio”, la visione, drastica, di un altro utente, a cui fa eco un “lo fa apposta, altrimenti non si spiega”, e un altro “questo giocatore non può essere reale”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35.8 ° C
35.8 °
34.8 °
30 %
5.1kmh
0 %
Mer
32 °
Gio
38 °
Ven
38 °
Sab
39 °
Dom
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (20)carabinieri (15)incidente (13)vigili del fuoco (11)Pisa Sporting Club (11)Movimento 5 Stelle (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati