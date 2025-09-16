20.5 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Von der Leyen a Draghi: “Grazie Mario per il tuo servizio all’Europa”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ringrazia, in italiano, l’ex presidente della Bce e del Consiglio Mario Draghi per il “servizio” reso all’Ue con il suo rapporto sulla competitività del Vecchio Continente. “Oggi – dice a Bruxelles aprendo la conferenza che ricorda la presentazione del rapporto, un anno fa – ricorre un anno dalla pubblicazione del rapporto Draghi. Ma vorrei tornare indietro per un attimo a due anni fa, quando ti chiamai per la prima volta, Mario, per proporti di intraprendere questa nuova missione”.  Von der Leyen ricorda che Draghi era “incuriosito dall’offerta. Ma – prosegue rivolta all’ex banchiere centrale – hai posto una condizione. Hai detto che questo nuovo rapporto doveva fare davvero la differenza. Non eri interessato a scrivere un altro articolo accademico. Volevi una tabella di marcia per l’azione. Ed era esattamente quello che cercavamo. Tu e la tua squadra avete investito un anno intero per analizzare i punti di forza dell’Europa, le sue carenze e come affrontarle”.  E, prosegue, “non appena il rapporto è stato pubblicato, tutta l’Europa si è rivolta a te. Quindi, prima di tutto, voglio ringraziarti, caro Mario. Per il tuo rigore, per la tua visione e per il tuo servizio all’Europa. Grazie, Mario (lo ha detto in italiano, ndr)”, conclude. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.5 ° C
21.2 °
18.7 °
85 %
0.5kmh
75 %
Mar
26 °
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
32 °
Sab
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (12)elezioni regionali Toscana 2025 (9)Serie C (9)incendio (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati