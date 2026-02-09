Vonn, due operazioni dopo caduta in discesa Milano Cortina: “Condizioni stabili”

(Adnkronos) –

Lindsey Vonn è “stabile” dopo essere stata sottoposta a due operazioni per la riduzione della frattura al femore della gamba sinistra. La 41enne fuoriclasse statunitense è ricoverata a Treviso dopo il grave infortunio nella discesa olimpica di Cortina e le sue condizioni sono avvolte – almeno parzialmente – nel mistero. Pochi dettagli trapelano sui media americani dopo le informazioni diffuse nella giornata di domenica.

I due interventi sono stati eseguiti presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso da un’équipe di chirurghi ortopedici e plastici locali sulla stessa gamba che l’atleta si era infortunata lo scorso 30 gennaio nella discesa di Coppa del mondo di Crans-Montana, in Svizzera. A Treviso, Vonn sarebbe stata monitorata almeno inizialmente in terapia intensiva, senza mai essere intubata.

Sui social, si attende un segnale dell’atleta. Intanto arriva il messaggio del suo allenatore, Aksel Lund Svindal. “Lindsey, sei incredibilmente coraggiosa. Ispiri le persone che seguono il tuo percorso e noi che lavoriamo con te ogni giorno. Ieri è stata una giornata dura, per tutti ma soprattutto per te. Ma è successa una cosa che penso dica tutto di te”, scrive il norvegese. Mentre veniva portata via in elicottero dopo lo schianto, racconta Svindal, Vonn ha avuto un pensiero per la connazionale Johnson, avviata a trionfare nella discesa.

“Fai i complimenti a Breezy, ottimo lavoro’. La tua compagna era in testa e questo è il messaggio che hai voluto dedicare prima che ti portassero via con l’elicottero verso l’ospedale. Il vero carattere emerge nei momenti difficili”, conclude Svindal.

