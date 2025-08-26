Vuelta, oggi la quarta tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Si chiude la tre giorni italiana della Vuelta di Spagna. Oggi, martedì 26 agosto, la corsa a tappe spagnola parte da Susa per passare il confine verso la Francia dopo il successo di Gaudu ieri a Ceres. Dopo 206,7 chilometri, la frazione odierna si chiuderà a Voiron. In maglia rossa c’è sempre il danese Jonas Vingegaard. Ecco orario della tappa di oggi, percorso e dove vederla in tv e streaming. Ma qual è il percorso della quarta tappa? La frazione inizia in salita con il Gpm di terza categoria di Puerto Exiles (5,6 km al 5,6% di pendenza media) che anticipa l’ascesa di Col de Montgenevre (8,3 km al 6,1% di pendenza media) e quella del Col du Lautaret (13,8 km al 4,3% di pendenza media). Poi ci sarà una discesa importante, che porterà il gruppo a battagliare su un tratto pianeggiante, prima di tagliare il traguardo a Voiron. Il percorso potrebbe agevolare un arrivo in volata. La tappa 4 della Vuelta di Spagna 2025 inizierà intorno alle 11:25, con orario d’arrivo previsto verso le 17. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)