21.4 C
Firenze
giovedì 28 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vuelta, oggi la sesta tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Tappa 6 della Vuelta di Spagna 2025. Oggi, giovedì 28 agosto, si corre la sesta frazione della corsa a tappe spagnola, che quest’anno festeggia i suoi ottant’anni. Dopo la cronometro a squadre di ieri, si riparte con una tappa di 170,3 chilometri che partirà da Olot e arriverà a Pal. Andorra.  Il danese Jonas Vingegaard è tornato a vestire la maglia rossa di leader della classifica generale con 8″ sullo spagnolo Juan Ayuso, mentre la frazione di ieri è stata vinta dalla Uae Team Emirates. Ecco orario, percorso e dove vedere la sesta tappa della Vuelta in tv e streaming.  Il percorso della sesta tappa della Vuelta 2025 parte da Olot e prosegue con la scalata del Coll de Santigosa, il primo dei quattro GPM previsti. Si tratta di una salita di terza categoria di 11,1 chilometri al 4,2% di pendenza media. Poi toccherà alla Collada de Toses, un prima categoria di 24,3 km al 3,5%, e, venti chilomteri pù tardi, a La Comella, un GPM di seconda categoria da 4,2 km e l’8% di pendenza. Dopo la discesa toccherà all’ultima scalata, quella che culminerà nell’arrivo in salita di Pal. Andorra, una prima categoria di 9,6 km al 6,3%.   La sesta tappa della Vuelta 2025 inizierà alle 12.54 e finirà alle 17.30. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
21.4 ° C
24.3 °
20.8 °
85 %
1.5kmh
40 %
Gio
29 °
Ven
26 °
Sab
22 °
Dom
27 °
Lun
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (17)Gaza (12)Eugenio Giani (11)Pisa Sporting Club (11)incendio (11)arresto (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati