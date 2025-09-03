17.6 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
Vuelta, oggi l’undicesima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Torna la Vuelta di Spagna. Oggi, mercoledì 3 settembre, l’undicesima tappa della corsa spagnola. Dopo il giorno di riposo di lunedì e l’arrivo in salita di ieri, i ciclisti tornano in strada per una frazione unica tra quelle previste: 157,4 chilometri che partiranno da Bilbao e arriveranno a Bilbao, attraversando così la comunità autonoma dei Paesi Baschi. Ecco orario della frazione di oggi, percorso e dove vederla in tv e streaming.  I 157,4 chilometri previsti, come detto, partiranno da Bilbao e termineranno a Bilbao, dove è posto il traguardo dell’undicesima tappa dopo aver attraversato ben sette GPM. La prima salita che affronterà in gruppo è quella dell’Alto de Laukiz, 3,9 chilometri con una pendenza media al 4,7%, seguito dall’Alto de Sollube, 7,2 km al 4,2%. Un tratto pianeggiante anticiperà gli altri 5 GPM, che culmineranno nell’Alto de Pike, l’ultimo previsto prima del traguardo: 2,3 km all’8,9% e ad appena otto chilometri da Bilbao.  L’undicesima tappa della Vuelta di Spagna 2025 inizierà alle 13.30 e finirà intorno alle 17.20. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

