27.4 C
Firenze
sabato 23 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vuelta, Philipsen vince allo sprint la prima tappa e conquista la maglia rossa

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Jasper Philipsen vince allo sprint la prima tappa della Vuelta di Spagna, la Torino-Novara di 187 km e conquista la maglia rossa di leader. Il belga del team Alpecin-Deceunick precede in volata il britannico Ethan Kane Vernon (Israel-Premier Tech), il colombiano Orluis Alberto Aular Sanabria (Movistar) e il primo degli italiani Elia Viviani (Lotto). Domani seconda frazione, con partenza da Alba e arrivo a Limone Piemonte dopo 160 km.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
27.4 ° C
27.4 °
27.1 °
65 %
4.3kmh
8 %
Sab
26 °
Dom
29 °
Lun
29 °
Mar
31 °
Mer
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)Eugenio Giani (15)incendio (14)Gaza (13)carabinieri (12)incidente (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati