Vuole dare fuoco alla moglie, figlio nasconde accendino fino all’arrivo dei carabinieri

(Adnkronos) – Un albanese di 43 anni la sera del 1° gennaio è stato arrestato dai carabinieri a Cavarzere, in provincia di Venezia, per il tentato omicidio della moglie. Andato in escandescenze a causa di una lite nata per futili motivi, l’uomo ha minacciato di morte la moglie e cosparso con del liquido infiammabile sia gli abiti indossati dalla donna che il pavimento della cucina per darle fuoco.  

L’uomo non è riuscito nel suo intento solo perché il figlio minorenne, approfittando di un momento di distrazione del padre, è riuscito a nascondergli l’accendino e a prendere tempo sino all’arrivo dei carabinieri che l’hanno portato in carcere a Venezia. Dalle indagini è emerso che non era la prima volta che l’uomo era violento nei confronti della moglie che però non lo aveva mai denunciato.  

cronaca

© Riproduzione riservata

