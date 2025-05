Wanda Nara in lacrime a Sognando Ballano, Lucarelli: “Non sei venuta gratis”

(Adnkronos) – Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Wanda Nara nell’ultima puntata di Sognando Ballando con le stelle, andata in onda ieri, venerdì 30 maggio. La showgirl argentina, che è stata una delle protagoniste della serata, ha avuto un battibecco con la giurata del programma subito dopo la sua esibizione in coppia con Chiquito. Wanda Nara si è commossa prima di entrare in studio. Finita la sua esibizione, Alberto Matano le ha chiesto il motivo per cui non è riuscita a trattenere le lacrime. “Ho fatto quello che non avevo mai fatto prima, ho guardato la clip e ho visto i bei momenti, la mia famiglia”, ha spiegato la showgirl, con la voce rotta dal pianto. “È passato solo un anno e mezzo, ma nella tua vita sembra passato molto di più: sono cambiate molte cose”, gli ha suggerito Alberto Matano. “Sono cambiate un po’ di cose, ma la vita va avanti, è cambiata la composizione della mia famiglia”, ha aggiunto Wanda Nara, facendo riferimento al divorzio da Mauro Icardi.

Wanda Nara e Chiquito hanno provato davvero poche ore prima della diretta. "Sono dovuta andare a Milano perché avevo un impegno", ha spiegato la showgirl. Una motivazione ingiustificata per Selvaggia Lucarelli, che ha replicato così: "Per lui è un'occasione grandissima questa, lui non è un privilegiato, è una persona che ha una grande possibilità in questo momento e forse meritava un po' più una mano e tu non è che gliel'hai data tantissimo. Sei una donna molto fortunata, potevi impegnarti di più", ha tuonato. "Sono venuta dall'Argentina, di più cosa dovevo fare?", ha replicato Nara senza battere ciglio. Poi, la stoccata di Lucarelli: "Sei stata pagata, mica sei venuta gratis".