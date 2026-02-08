7.6 C
Firenze
domenica 8 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Washington Post, si dimette ceo Will Lewis dopo maxi piano licenziamenti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Washington Post ha annunciato le dimissioni immediate del suo amministratore delegato e direttore editoriale Will Lewis, pochi giorni dopo l’annuncio di un maxi piano di tagli di posti di lavoro nel quotidiano di proprietà del fondatore di Amazon Jeff Bezos. 

In una email inviata al personale e girata sui social da uno dei giornalisti del quotidiano, Will Lewis afferma che “dopo due anni di trasformazione del Washington Post, è il momento giusto” per lui per “ritirarsi”. Lewis – ha annunciato il giornale – sarà sostituito con effetto immediato da Jeff D’Onofrio, direttore finanziario del Washington Post dallo scorso anno. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.6 ° C
8.2 °
6.5 °
80 %
0.5kmh
75 %
Dom
13 °
Lun
11 °
Mar
13 °
Mer
11 °
Gio
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1448)ultimora (1276)sport (77)Eurofocus (57)demografica (38)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati