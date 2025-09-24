18.1 C
Firenze
mercoledì 24 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Wayne Rooney: “Sarei morto se mia moglie non mi avesse aiutato con i problemi di alcol”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’ex attaccante della nazionale inglese e del Manchester United Wayne Rooney crede che sarebbe morto se sua moglie Coleen non lo avesse aiutato a gestire i suoi problemi di alcol. Il 39enne, capocannoniere dello United, afferma di aver “combattuto duramente” con l’alcol durante la sua carriera da giocatore. “Credo sinceramente che se lei non ci fosse stata, sarei morto”, ha detto al podcast Rio Ferdinand Presents. “Ho commesso errori in passato, ben documentati. Da circa 20 anni lei mi aiuta a mantenere la rotta”. “Volevo uscire, divertirmi con i miei amici e passare una serata fuori. Sono arrivato a un punto in cui ho esagerato: quello è stato un momento della mia vita in cui ho lottato duramente con l’alcol. Ho bevuto per due giorni di fila. Venivo all’allenamento e nel weekend segnavo due gol, poi tornavo indietro e bevevo di nuovo per due giorni di fila”. Rooney ha spiegato al suo ex compagno di squadra che arrivava all’allenamento dello United dopo una sessione di bevute e usava collirio, gomme da masticare e dopobarba nel tentativo di mascherare lo stato in cui si trovava.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.1 ° C
18.8 °
15.9 °
66 %
3.1kmh
40 %
Mer
18 °
Gio
17 °
Ven
22 °
Sab
24 °
Dom
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Gaza (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati