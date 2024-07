Weinstein ricoverato per Covid con polmonite bilaterale

(Adnkronos) – Harvey Weinstein, condannato a 16 anni di carcere a Los Angeles per stupro, è stato ricoverato questo venerdì al Bellevue Hospital di Manhattan, a New York, dopo essere risultato positivo al Covid-19 e affetto da polmonite bilaterale. Lo ha confermato il suo rappresentante Craig Rothfeld alla rivista specializzata ‘The Hollywood Reporter’. Il produttore hollywoodiano, ha sottolineato Rothfeld, soffre anche di “un’infinità di problemi di salute” che lo colpiscono “quotidianamente” come diabete, ipertensione e una stenosi alla colonna vertebrale. Rothfeld ha espresso la sua gratitudine al personale sanitario di New York, “che ha fatto sì che che Weinstein fosse immediatamente trasferito nell’ala carceraria del Bellevue Hospital. Continueremo a lavorare con loro”, ha detto. Weinstein stava scontando una pena detentiva di 23 anni a New York, dopo essere stato giudicato colpevole di stupro nel 2020. Tuttavia, la giustizia di New York ha annullato la sentenza a causa della “errata ammissione” di testimonianze di donne vittime di una serie di abusi che non rientravano nel processo. La Corte ha ordinato un nuovo processo, che si terrà a novembre. Anche se la condanna è stata annullata, Weinstein non è stato rilasciato dal carcere perché è stato anche condannato a 16 anni a Los Angeles per un altro caso di stupro che il produttore nega di aver commesso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)