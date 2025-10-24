Welfare, Castrignanò (Osservatorio italian welfare): “Lavorare su supporto a caregiver”

(Adnkronos) – “Al Global welfare summit abbiamo presentato il secondo rapporto dell’Osservatorio italian welfare che ha condotto una fotografia e un’analisi multidimensionale del welfare italiano. E’ stata condotta su un campione rappresentativo di 9 milioni di lavoratori tra cui 1,7 milioni di liberi professionisti e la restante parte da lavoratori dipendenti. Quello che è emerso è che bisogna lavorare sulla introduzione nei contratti collettivi nazionali dei servizi di supporto ai caregiver e alla genitorialità che sono ancora poco diffusi e riguardano il 3,7% dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese”. A dirlo Stefano Castrignanò, presidente Osservatorio italian welfare, partecipando alla seconda edizione del Global welfare summit.

“Bisogna lavorare – suggerisce – per introdurre nei contratti collettivi le coperture per i grandi rischi e infine valorizzare il ruolo dei fondi pensione che possono giocare un ruolo fondamentale anche nella crescita economica dell’Italia oltre a svolgere una funzione di universalismo nella protezione sociale del Paese”.

“Questo – sostiene – si può fare con tre ricette da effettuare contemporaneamente: iscrizione obbligatoria, introduzione delle coperture accessorie che devono diventare obbligatorie e investimento fisso e strutturale in strumenti dell’economia reale”.

