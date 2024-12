Welfare, Fazzari (Fater): “Dipendenti possono lavorare con figli vicini prenotando uno spazio”

(Adnkronos) – “Poche ore fa è arrivata la comunicazione a tutti i nostri colleghi di una nuova iniziativa dove tutte le persone che lavorano nel campus possono portare i loro figli, maggiori di sei anni, prenotando uno spazio. Quindi i figli potranno spendere delle ore in posti sicuri, ma anche divertenti e quindi rilassarsi o fare i compiti, mentre i genitori possono continuare la loro attività lavorativa, comprese le riunioni”. Lo ha annunciato Antonio Fazzari, general manager Fater, intervenendo al dibattito nel Palazzo dell’Informazione di Roma, Adnkronos Q&A ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’. “Quando abbiamo iniziato a offrire lavoro ibrido 5 su 5 – ha ricordato – ci avevano detto che era una follia perché la cultura aziendale sarebbe stata distrutta, perché i nostri uffici sarebbero stati vuoti. Ebbene: oggi cercavo una conference per partecipare da remoto a questa riunione, e ho visto che non ce ne sono libere perché abbiamo un headquarter pieno. Questo accade perché quello che ci dobbiamo chiedere è come ridisegnare un ‘headquarter’ che abbia un senso, dove trovo qualcosa che è diverso da quello che posso fare da casa”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)