Welfare, Passero: “Meno 2% popolazione assicurata contro rischio non autosufficenza”

(Adnkronos) – “In Italia il rischio di non autosufficienza è coperto con polizze assicurative in maniera assolutamente marginale, meno del 2% della popolazione. La buona notizia è che questo tipo di polizze si stanno ampliando”. E’ quanto affermato dall’amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni e country chief Marketing & Product officer di Generali Italia, Davide Passero, intervenendo all’evento ‘Generali Partner del Paese sulle grandi sfide contemporanee: Salute&Welfare e CatNat&ClimateChange’. “Di previdenza integrativa se ne parla da decenni. Cento euro investiti per il periodo lavorativo producono a moneta reale 70mila euro alla fine del periodo. Eppure il tasso di adesione ai sistemi integrativi sfiora il 40% per i lavoratori dipendenti e di meno del 50% per gli autonomi. E’ urgente intervenire”. Per Passero deve trattarsi di “un concerto di istituzioni, imprese, assicurazioni e c’è anche un ruolo dei media che molto possono fare in termini di aumento della consapevolezza”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)