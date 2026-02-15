9.8 C
Wesley corre, Rrahmani lo stende: calcio di rigore giusto in Napoli-Roma?

(Adnkronos) – Proteste in Napoli-Roma. Oggi, domenica 15 febbraio, durante la sfida del Maradona valida per la 25esima giornata di Serie A, è stato assegnato un calcio di rigore per intervento di Rrahmani su Wesley in area, con l’arbitro Colombo che ha immediatamente indiciato il dischetto e Malen a trasforma il penalty per la sua doppietta e il nuovo vantaggio della squadra di Gasperini. Ma cos’è successo? 

Accade tutto al 68′. Proprio Malen controlla un pallone a centrocampo e serve la discesa di Wesley, che corre a tutta velocità sulla sinistra ed entra in area incrociando la sua corsa con Rrahmani. Il difensore del Napoli è irruento e non riesce a controllare la propria foga, colpendo l’avversario sulla caviglia sinistra. Colombo, molto vicino all’azione, indica il dischetto. 

Dopo aver controllato che tutte le posizioni di partenza siano regolari, il Var conferma la decisione del direttore di gara. 

 

