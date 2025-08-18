32 C
Firenze
lunedì 18 Agosto 2025
West Nile, 21 nuovi casi nel Lazio: 5 con sindrome neurologica

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Continuano a salire i casi di West Nline nel Lazio. Le analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dell’istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, rispetto all’aggiornamento dello scorso 11 agosto, hanno certificato 21 nuovi casi (dei quali 16 con febbre, 5 con sindrome neurologica). I nuovi casi sono stati rilevati prevalentemente a: Aprilia (LT), Ardea (RM), Cassino (FR), Castrocielo (FR), Cisterna di Latina (LT), Genzano di Roma (RM) – RM 6, Latina (LT), Pontinia (LT), Sabaudia (LT), Sermoneta (LT), Sezze (LT), Carpinone (IS), Sessa Aurunca (CE). Con gli ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione al virus West Nile salgono a 174. Nel dettaglio, i casi suddivisi per il territorio di probabile esposizione: 155 casi nella Asl di Latina; 10 casi nella Asl Roma 6; 5 casi nella Asl di Frosinone; un caso nella Asl Roma 3; almeno 3 casi fuori regione, in particolare 2 nella provincia di Caserta. E 1 nella provincia di Isernia. I 174 casi di positività da virus West Nile sono così suddivisi: 43 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari; 29 persone sono state dimesse; 88 pazienti sono in buone condizioni presso il proprio domicilio; 4 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva; 10 decessi.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

