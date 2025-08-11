West Nile, confermata ottava vittima in provincia di Caserta Ultima ora 11 Agosto 2025 11:20 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura (Adnkronos) – Il virus West Nile continua a colpire in provincia di Caserta. Confermata l’ottava vittima: un 83enne. Lo apprende l’Adnkronos Salute da fonti sanitarie. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) © Riproduzione riservata Notizie correlate Ultima ora Martina Colombari nel cast di ‘Ballando con le stelle’, l’annuncio con le…capre Ultima ora Inflazione stabile a luglio: +1,7% su anno. Carrello spesa più caro Ultima ora Corea del Nord: “Manovre militari Usa-Seul una provocazione”. E rivendica “diritto ad autodifesa” Ultima ora ‘Ballando’, Pasquale La Rocca ci sarà: “Ho capito che questo viaggio non è ancora finito” Ultima ora Milano, precipita dal secondo piano di un hotel: grave una 30enne Ultima ora Incendio sul Vesuvio, impegnati 80 vigili del fuoco e 4 Canadair per spegnere le fiamme Ultima ora Picco di caldo con l’anticiclone africano, temperature oltre i 40 gradi Ultima ora Scontro tra auto e moto nel milanese, un morto e un ferito Ultima ora Gaza, Crosetto: “Governo di Israele ha perso ragione e umanità” Ultima ora Israele-Gaza, delegazione Hamas attesa al Cairo. Australia: “Riconosceremo Stato di Palestina” Ultima ora Sinner-Diallo a Cincinnati: orario, precedenti e dove vederla in tv Ultima ora Sonego-Fritz a Cincinnati: orario, precedenti e dove vederla in tv Carica altri Firenze cielo sereno enter location 35.5 ° C 36.1 ° 33.5 ° 37 % 3.1kmh 0 % Lun 34 ° Mar 39 ° Mer 40 ° Gio 38 ° Ven 35 ° Ultimi articoli Primo Piano Cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in Pineta di Levante fra Vecchiano e Torre del Lago Primo Piano Caldo record a Firenze: bollino rosso e 41 gradi all’ombra Spettacolo Sinner, sfogo a microfono aperto: la frase “Sei una m…” fa il giro del web Cronaca Guida in stato di ebbrezza, giro di vite nel weekend a Rosignano Cronaca Smantellato un bivacco per lo spaccio nei boschi di Rapolano SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Italia Economia n° 31 del 6 agosto 2025 Video News Salus tv n° 31 del 6 agosto 2025 Video News Rotocalco n° 31 del 6 agosto 2025 Video news Video News Italia Economia n° 31 del 6 agosto 2025 Video News Salus tv n° 31 del 6 agosto 2025 Video News Rotocalco n° 31 del 6 agosto 2025