West Nile, terzo morto nell’Oristanese e nuovo contagio: casi salgono a 38

(Adnkronos) – Non si ferma l’avanzata del virus West Nile nel centro della Sardegna, con la ‘febbre del Nilo’ che miete un’altra vittima. Un uomo ultrasettantenne di Santa Giusta è infatti morto ieri all’ospedale San Martino di Oristano. Si tratta della terza vittima nel territorio della Asl 5 in Sardegna, l’area ricca di zone umide dove il virus è comparso dal 2011.
Registrato intanto un nuovo caso di positività: si tratta di un paziente ultranovantenne di Masullas, ricoverato all’ospedale di San Gavino. Sale così a 38 il numero dei contagi registrati nell’Oristanese in questi mesi.
