17.1 C
Firenze
martedì 7 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

West Nile, terzo morto nell’Oristanese e nuovo contagio: casi salgono a 38

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Non si ferma l’avanzata del virus West Nile nel centro della Sardegna, con la ‘febbre del Nilo’ che miete un’altra vittima. Un uomo ultrasettantenne di Santa Giusta è infatti morto ieri all’ospedale San Martino di Oristano. Si tratta della terza vittima nel territorio della Asl 5 in Sardegna, l’area ricca di zone umide dove il virus è comparso dal 2011.  

Registrato intanto un nuovo caso di positività: si tratta di un paziente ultranovantenne di Masullas, ricoverato all’ospedale di San Gavino. Sale così a 38 il numero dei contagi registrati nell’Oristanese in questi mesi. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.1 ° C
18.2 °
16.5 °
70 %
0.5kmh
0 %
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
25 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (763)ultimora (532)tec (40)Lav (38)vid (35)sal (33)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati