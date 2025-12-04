WhatsApp, accuse all’Ia: come si disattiva e come tutelare la propria privacy

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale di WhatsApp nel mirino. La Commissione europea ha annunciato l’avvio di un’indagine antitrust per determinare se il modo in cui Meta sta implementando le funzionalità di intelligenza artificiale nella popolare applicazione di messaggistica violi le regole di concorrenza europee. La preoccupazione dell’esecutivo europeo è relativa a una politica di Meta, annunciata di recente, che potrebbe impedire ai fornitori di servizi Ia di terze parti di offrire i propri servizi attraverso WhatsApp, come si apprende da un comunicato ufficiale.

L’intelligenza artificiale di Meta era già finita sotto i riflettori degli utenti per dubbi e timori legati alla tutela della privacy. La domanda che molti si sono posti è ‘si può disattivare?’.

L’integrazione di Meta AI su WhatsApp risale ad alcuni mesi fa, con il debutto di un assistente basato sull’intelligenza artificiale: molti utenti desiderano almeno nascondere il pulsante dedicato. Per i dispositivi Android, la procedura standard prevede l’accesso alle impostazioni di WhatsApp, selezionando Chat o Impostazioni chat, dove dovrebbe trovarsi l’opzione ‘Mostra pulsante Meta AI’ da disattivare; tuttavia, la disponibilità di questa opzione varia di regione in regione e potrebbe non essere disponibile ovunque.

Su iOS, il percorso è simile: ‘Impostazioni’ > ‘Chat’ > ‘Mostra pulsante Meta AI’, e la disattivazione dell’interruttore dovrebbe nascondere il pulsante. Meta, però, non offre un’opzione ufficiale per la rimozione completa di Meta AI, quindi le alternative praticabili si limitano a silenziare le notifiche, archiviare la chat di Meta AI o evitare i suggerimenti nella barra di ricerca.

Alcuni utenti hanno tentato approcci alternativi, come la modifica dell’APK (Android) o la cancellazione della cache (iOS), ma queste pratiche comportano rischi per la sicurezza e la stabilità dell’app. Altre opzioni includono bloccare e restringere il profilo Meta AI o disinstallare e reinstallare versioni precedenti di WhatsApp, comunque azioni sconsigliate.

La variabilità delle opzioni disponibili rende difficile fornire istruzioni universalmente valide, e in caso di problemi di stabilità dell’app, si consiglia di verificare la presenza di aggiornamenti o rivolgersi all’assistenza clienti di WhatsApp. È fondamentale essere consapevoli che, attualmente, la rimozione completa di Meta AI dall’app di messaggistica non è possibile.

Negli scorsi mesi WhatsApp ha cambiato ancora la propria app per renderla il più sicura possibile per gli utenti. Dopo l’implementazione per sostituire i numeri di telefono con degli username, si annuncia disponibile presto una nuova funzione per proteggere maggiormente la privacy, riducendo in modo significativo il rischio di conversazione indesiderato e potenziando, di conseguenza, la sicurezza delle comunicazioni.

Secondo i siti internazionali dedicati alla tecnologia, la nuova funzione si chiama ‘Privacy Checkup’ e rende più semplice e veloce agli utenti la gestione delle impostazioni di privacy. Si potrà scegliere con maggiore precisione a chi mostrare la propria foto profilo e lo stato dell’ultimo accesso, si potranno controllare con più facilità le proprie informazioni e gestire con più attenzione la partecipazione a gruppi.

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti hanno a disposizione quindi una nuova sezione, accessibile dalle impostazioni di WhatsApp, per il controllo della privacy, che potrà essere modificata nel dettaglio ogni qualvolta l’utente lo riterrà necessario. Cliccando su ‘Privacy Checkup’ si apriranno quattro opzioni: ‘Scegli chi può contattarti’, ‘Controlla le tue informazioni personali’, ‘Aggiungi più privacy alle tue chat’ e ‘Proteggi di più il tuo account’.

