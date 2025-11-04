20.2 C
Firenze
martedì 4 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

WhatsApp down oggi, problemi 4 novembre. Cosa succede

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – WhatsApp down oggi in Italia, con problemi nell’invio e nella ricezione di messaggi anche sulla versione web. Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, evidenzia un’impennata nelle segnalazioni di disservizi. I problemi non sono limitati al nostro paese ma, a giudicare dalle segnalazioni raccolte da downdetector, riguardano numerosi paesi: dalla Spagna alla Germania, dagli Stati Uniti al Brasile. 

La situazione, attorno alle 16.20, inizia a tornare alla normalità a giudicare dalla flessione della curva delle segnalazioni. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.2 ° C
21.1 °
18.6 °
45 %
2.6kmh
0 %
Mar
19 °
Mer
19 °
Gio
19 °
Ven
14 °
Sab
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1480)ultimora (1364)sport (69)demografica (35)Serie A (13)Regione Toscana (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati