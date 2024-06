WhatsApp, problemi con smartphone Android? Cosa succede

(Adnkronos) – Problemi per chi scarica l'ultima versione beta di WhatsApp per Android. E' il profilo WABetaInfo, sempre informatissimo sulle news relative alla più popolare applicazione di messaggistica, a rivolgersi a chi avrebbe incontrato problemi nell'utilizzo dell'app. "Alcuni utenti riscontrano crash persistenti dopo aver installato gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta Android (2.24.13.12 e 2.24.13.13). Consigliamo di attendere il prossimo aggiornamento, che potrebbe includere una potenziale correzione per questo problema", il messaggio su X. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)