“William e Harry litigavano per le faccende domestiche”: la rivelazione

(Adnkronos) – Tra fratelli, si sa, litigare è normale e guai se non succedesse. Nel caso di William ed Harry, sembra che le discussioni fossero all’ordine del giorno durante la loro convivenza, quando prestavano contemporaneamente il servizio militare. Secondo il Mirror, che cita un ex membro dello staff reale, il principe di Galles era “piuttosto severo” con il duca di Sussex per quanto riguardava specifiche responsabilità domestiche nel corso dell’addestramento come piloti di elicotteri militari. Nel documentario ‘Prince William: Passion, Honour, Duty’, in onda su Channel 5 nel Regno Unito, esperti reali hanno commentato il rapporto tra i due fratelli, intervistati nel 2009 presso una base della Raf nelle West Midlands. Nel video, girato presso la sede della Royal Air Force di Shawbury, nello Shropshire, i giovani figli di re Carlo e della principessa Diana si scambiano simpatiche battute. Si sente Harry scherzare sulla “calvizie” di William, mentre quest’ultimo risponde che la battuta è “piuttosto sfacciata, dal momento che giunge da uno che ha i capelli rossi”. Durante il servizio militare, Harry e William dovettero dormire insieme, un’esperienza che, a quanto pare, non fu ben accolta dal duca del Sussex, che commentò: “Sarà la prima e l’ultima volta che vivremo insieme, te lo assicuro”. Al che William rispose: “È stata un’esperienza molto emozionante”. Mentre abitavano insieme, il principe di Galles ha affermato di aver cucinato e nutrito Harry “praticamente ogni giorno”. Tuttavia, ha aggiunto che, sebbene partecipasse alla pulizia dei piatti, suo fratello “lascia la maggior parte del cibo nel lavandino”. Harry rispose semplicemente che si trattava di “bugie”.

William potrebbe essere stato piuttosto “severo” per quanto riguarda le faccende domestiche, secondo Grant Harrold, che un tempo fu il maggiordomo reale di William. “Penso che la differenza sia che loro sono soli”, durante il servizio militare, commentò l’ex assistente del principe, “mentre nelle case reali, se lasciano i piatti nel lavandino, io o qualcun altro ovviamente andiamo a lavarli. Ma in quell’ambiente non c’è nessun altro, e penso che William possa essere piuttosto severo con suo fratello, assicurandosi che fosse lui a riordinare, ad apparecchiare la tavola o altro”. Sia Harry che William si sono formati alla Royal Military Academy Sandhurst nei primi anni 2000. Secondo quanto riportato dall’Express, Harry considerava le Forze armate un possibile percorso professionale per una vita più “normale”. Per il biografo reale Duncan Larcombe, la carriera militare di William, invece, non era altro che “una facciata”. “Come erede al trono – disse – è improbabile che William presti servizio in prima linea”. Il principe di Galles ha lasciato la Raf nel 2013, dopo aver dedicato oltre sette anni al servizio, mentre Harry ha concluso la sua carriera militare nel 2015, dopo un decennio di servizio, di cui due anni in Afghanistan. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)