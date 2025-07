William e Kate a Wimbledon, la famiglia reale alla finale Sinner-Alcaraz

(Adnkronos) –

William e Kate stanno assistendo alla finale di Wimbledon 2025 che si sta tenendo oggi, domenica 13 luglio, nel Royal Box del Centre Court tra

Jannik Sinner e

Carlos Alcaraz. I due reale erano tanto attesi, con loro anche i figli George (12 anni) e Charlotte (10 anni), primogenito e secondogenita. Kate Middleton torna nel Centre Court dopo che ieri ha assistito anche alla finale femminile in occasione della finale femminile tra la statunitense Amanda Anisimova e la polacca Iga Swiatek. La principessa del Galles, moglie del principe ed erede al trono William, nel ruolo di patrona del torneo, consegnerà il trofeo al vincitore di Wimbledon 2025. William ha scelto per l’occasione di indossare un blazer doppiopetto e pantaloni bianchi, mentre Kate per l’occasione ha scelto un elegante abito blu. Presenti sugli spalti del Centre Court anche i reali di Spagna, ovviamente per tifare Alcaraz. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)