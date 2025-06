William, il lato tenero del principe nelle foto con i figli per la festa del papà

(Adnkronos) –

Il principe William ha condiviso due nuove foto con i suoi tre figli per celebrare la festa del papà, che nel Regno Unito si festeggia il 15 giugno. Uno dei ritratti, postati sull’account X ufficiale della coppia, ritrae l’erede al trono in piedi con le braccia attorno al principe George, 11 anni, e alla principessa Charlotte, 10, mentre di fronte a lui c’è il principe Louis, di 7anni. L’altra è un’immagine paesaggistica in bianco e nero che mostra i quattro sdraiati sull’erba mentre ridono abbracciati.

Le due foto, sono accompagnate dalla didascalia “Buona festa del papà, papà (prima e dopo!) Ti vogliamo bene! G, C e L”, assieme a un’emoji a forma di cuore. Il post segue quello del giorno prima per il Trooping the Colour, in cui il principe e la principessa di Galles hanno condiviso un’immagine in posa della loro famiglia. Le fotografie del principe sono state scattate all’inizio di quest’anno nel Norfolk da Josh Shinner. In una delle due, il principe George, che compirà 12 anni il mese prossimo, indossa una camicia elegante, jeans e gilet, sorride direttamente alla telecamera, con un braccio intorno alla vita del padre e l’altro adornato con un braccialetto dell’amicizia. La seconda fotografia, pubblicata in bianco e nero, mostra la famiglia sdraiata tra i fiori e che ride. Sembra che le foto siano state scattate nel giorno del compleanno del principe Louis. I tre bambini hanno fatto il loro debutto sui social media l’anno scorso, proprio in occasione della festa del papà, con un’immagine di William, George, Charlotte e Louis scattata dalla principessa Kate pubblicata assieme alla frase “Ti vogliamo bene, papà”. La famiglia reale di solito condivide gli auguri pubblici per la festa del papà e la festa della mamma. L’anno scorso, il principe di Galles ha condiviso una foto, scattata nei giardini di Kensington Palace il 12 giugno 1984, che lo ritraeva mentre giocava a calcio con il re. Quest’anno, Buckingham Palace ha pubblicato una fotografia del principe Filippo con i giovani re Carlo e la principessa Anna, mentre li spinge su un’altalena. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)