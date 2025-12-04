12.8 C
Wilma Goich a La volta buona, il ricordo della figlia Susanna: “Ho imparato a sorridere”

(Adnkronos) – La vita di Wilma Goich è stata segnata da un dolore profondo, quando il 7 aprile del 2020 è morta la figlia Susanna Vianello, a soli 49 anni, dopo una breve battaglia contro un tumore ai polmoni. “Mi è caduto tutto addosso, sto facendo una fatica incredibile per riprendere un po’ di vita”, confessava Wilma in una vecchia intervista.  

Ospite oggi a La volta buona, la cantante è tornata a parlare di questo grande dolore: “Le feste sono la tragedia, però devi fare festa lo stesso. Lì subentra la forza che uno ha dentro, perché la devi trovare. Devi sorridere, io ho imparato a farlo perché mi sono detta ‘se devo vivere lo devo fare al meglio'”.  

Wilma Goich ha trovato conforto e forza nel rapporto speciale con suo nipote: “Ora vive con la sua compagna, io sono sempre presente per lui. Sono la sua ‘nonnì'”.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

