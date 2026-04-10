21.5 C
Firenze
venerdì 10 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Wilma Goich ricorda la figlia Susanna: “È dura, ma bisogna vivere”. Balivo in lacrime

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“È dura, ma bisogna vivere e cerchiamo di farlo al meglio”. Wilma Goich ha ricordato oggi, ospite a La volta buona, Susanna Vianello, la figlia scomparsa nel 2020 all’età di 49 anni a causa di un tumore ai polmoni. 

“Il meglio per me è mio nipote, mi distrae molto”, ha raccontato. La cantante ha spiegato di aver scritto per la figlia una canzone “bellissima” e spera di poterla cantare presto in pubblico: “Io ne parlo volentieri di mia figlia, perché Susanna è qui con me, c’è sempre per me”.  

Goich ha poi aggiunto di aver trovato delle vecchie foto che ritraggono la figlia, rivivendo quei momenti con il sorriso. La conduttrice Caterina Balivo commossa le ha detto: “Che forza che hai Wilma… da mamma te lo dico”, senza riuscire a concludere la frase tra le lacrime.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.5 ° C
22.6 °
20.4 °
45 %
3.6kmh
0 %
Ven
20 °
Sab
24 °
Dom
24 °
Lun
19 °
Mar
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1377)ultimora (782)sport (150)salute (66)Tecnologia (64)ImmediaPress (56)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati