Wimbledon 2025: da Alcaraz e Sabalenka agli italiani, i match di oggi – La diretta

(Adnkronos) – Tutto pronto per la quinta giornata di Wimbledon 2025. Oggi, venerdì 4 luglio, il torneo propone diversi match interessanti. Dal numero 2 al mondo Carlos Alcaraz, che sfiderà sul Centrale il tedesco Jan-Lennard Struff, alla numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, che sfiderà Emma Raducanu. E poi gli azzurri Luciano Darderi e Mattia Bellucci, rispettivamente impegnati contro Jordan Thompson e Cameron Norrie.

Wimbledon 2025 è trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis sono visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi