Wimbledon, i match di oggi da Alcaraz a Sabalenka – La diretta

(Adnkronos) – Domenica da non perdere a Wimbledon 2025. Oggi, 6 luglio, via agli ottavi di finale dello Slam inglese. Tocca al campione in carica Carlos Alcaraz, che sul Centrale affronterà Andrey Rublev. La numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka se la vedrà con la belga Elise Mertens. Il numero 5 Taylor Fritz sfiderà invece Jordan Thompson.

Wimbledon 2025 viene trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)