Wimbledon, oggi Sinner-Nardi al primo turno – Il match in diretta

(Adnkronos) – A Wimbledon 2025 tocca a Jannik Sinner. Oggi, martedì 1 luglio, il numero uno del ranking affronta l’azzurro Luca Nardi (numero 94 della classifica Atp) in un derby al primo turno dello Slam inglese. Sfida inedita tra i due e grande attesa per Jannik, al rientro in campo dopo il ko a sorpresa ad Halle contro Bublik.

Wimbledon 2025 è visibile in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis sono visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre gli altri canali di Sky trasmetteranno le partite più interessanti sugli altri campi