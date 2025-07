Wimbledon, Shelton e un successo… record: Hijikata battuto in 69″ – Video

(Adnkronos) – Successo da record per Ben Shelton a Wimbledon 2025. L’americano ha battuto oggi, venerdì 4 luglio, l’australiano Rinky Hijikata in soli 69 secondi. Nessun errore: il match è durato poco più di un minuto perché era stato interrotto ieri sul 5-4 del terzo set per oscurità. Shelton, che aveva vinto i primi due parziali con il punteggio di 6-2 7-5, è sceso in campo quasi per pura formalità, chiudendo la partita senza perdere tempo. Il fatto curioso è che nell’ultimo game l’americano non ha sostanzialmente fatto toccare palla all’avversario, chiudendo con tre ace e un vincente nel decimo gioco del terzo set. Nel match giocato ieri, aveva totalizzato invece 8 ace. L’interruzione di giovedì aveva fatto molto discutere a Londra, con proteste anche dei giocatori. Il match era stato interrotto alle 21:30, mezz’ora prima del classico ‘coprifuoco’ di Wimbledon, quando Shelton stava servendo per chiudere un match dominato senza mai perdere il turno di battuta. Una decisione inspiegabile degli organizzatori del torneo, risolta da Shelton con 69 secondi di furia pura nella conclusione di oggi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)